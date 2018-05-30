Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом

Британский ученый Ричард Рамчерн создал фильм, который меняет сюжет в зависимости от проявляемого зрителем интереса. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Специальная гарнитура считывает активность мозга и передает информацию программе, которая подбирает наиболее подходящий вариант развития событий в фильме.
Фильм-антиутопия "Момент" длится чуть меньше получаса ( 27 минут) и рассказывает о будущем, в котором искусственный интеллект становится главной опасностью для человечества.
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