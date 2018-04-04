Создателей сериала "Очень странные дела" обвинили в плагиате

Мэтт Даффер и Росс Даффер, создатели сериала "Очень странные дела", выступят в суде в качестве ответчиков по иску о плагиате. Об этом сообщает телеканал CNN.
Истцом является сценарист Чарли Кесслер, который утверждает, что концепцию проекта украли у него. Кесслер уверен, что сюжет популярного сериала был скопирован с его короткометражного фильма "Монток".
События фильма происходят в изолированной коммуне. В основном в киноленте рассказывается о популярных теориях заговора, секретных правительственных экспериментах и различных сверхъестественных явлениях. А также одним из главных героев стал полицейский с таинственным прошлым. В целом, тоже самое есть и в популярном сейчас сериале "Очень странные дела".
Пока что братья Даффер не комментируют данную ситуацию.
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