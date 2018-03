"Spice Girls" пригласили на королевскую свадьбу

Одна из экс-солисток британской поп-группы "Spice Girls" Мелани Би рассказала о том, что она и другие четыре участницы легендарной группы приглашены на королевскую свадьбу.

Недавно Мел Би посетила одно тв-шоу, на котором ведущие спросили ее, знает ли она кого-нибудь, кто приглашен на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. На что певица кивнула со словами: "Ну что ж, "Spice Girls" были приглашены". Ведущие едва с ума не сошли от восторга после подобного заявления. Тогда Мел продолжила: "Я не знаю, должна ли была это говорить". Она также рассказала, что приглашение пришло в коробке.

Следующий вопрос от ведущих был вполне предсказуем: "А будет ли группа выступать на свадьбе?" К сожалению, четкого ответа услышать так и не удалось. Певица сразу стала смотреть в пол и всячески уклоняться от ответа. Впрочем, некоторые из этого сделали вывод, что именно на королевской свадьбе произойдет воссоединение самой популярной женской группы.

Today in #GirlChatLive, Mel B shares if she is going to Meghan Markle and Prince Harry's wedding, and if the SPICE GIRLS ARE PERFORMING!! pic.twitter.com/Wx5geXuR7G