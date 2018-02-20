Спортсменка из Венгрии удивила всех на Олимпиаде отсутствием базовых навыков в хаф-пайпе

Представительница Венгрии поразила всех на Олимпиаде тем, что в хаф-пайпе не показала ни единого трюка. Смекалистая девушка нашла уязвимость в системе отбора на Олимпийские игры и сумела пробиться на главные соревнования четырехлетия, при этом даже не обладая необходимыми умениями.
Чтобы отобраться в Пхенчхан, спортсменам необходимо было набрать определенное количество очков, заезжая в топ-30. Поэтому Элизабет Суэйни все эти четыре года ездила исключительно на соревнования, в которых участвовало менее тридцати лыжников. А в отдельные дни, если ей особенно везло, кто-нибудь даже падал и оказывался позади девушки.
И вот она смогла выйти на старт соревнований на Олимпиаде. Сначала Элизабет аккуратно съехала со склона и притормозила, чтобы не набрать ускорение, а потом спокойно и медленно проехалась по хаф-пайпу, периодически подпрыгивая на несколько сантиметров.
#ElizabethSwaney (US) gamed the system, used her grandparents to join the Hungarian team. No tricks. 30/100. Last place.— Kevin Ryder (@thekevinryder) 19 февраля 2018 г.
Which is only one place better than me! @kevinandbean pic.twitter.com/3zrgre63P3
Своим выступлением представительница Венгрии явно осталась довольна, а вот болельщики не совсем поняли, что произошло.
Представители сборной Венгрии отметили, что раньше не видели Элизабет. Все деньги она собирала сама и тренировалась тоже индивидуально.
Несмотря на недоумение, которое вызвала Элизабет, она полюбилась многим пользователям соцсетей и повеселила их. К слову, на своей странице в Twitter она написала: "Если у вас нет таланта и природных данных, но есть деньги, все время мира и умение находить лазейки, вы сможете стать олимпийским спортсменом".
If you have zero talent and no natural ability but you have money and all the time in the world and a knack for finding loopholes you too can be an Olympic athlete #ElizabethSwaney— Elizabeth Swaney (@ElizabethSwane) 20 февраля 2018 г.
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