Спортсменка из Венгрии удивила всех на Олимпиаде отсутствием базовых навыков в хаф-пайпе

Представительница Венгрии поразила всех на Олимпиаде тем, что в хаф-пайпе не показала ни единого трюка. Смекалистая девушка нашла уязвимость в системе отбора на Олимпийские игры и сумела пробиться на главные соревнования четырехлетия, при этом даже не обладая необходимыми умениями.

Чтобы отобраться в Пхенчхан, спортсменам необходимо было набрать определенное количество очков, заезжая в топ-30. Поэтому Элизабет Суэйни все эти четыре года ездила исключительно на соревнования, в которых участвовало менее тридцати лыжников. А в отдельные дни, если ей особенно везло, кто-нибудь даже падал и оказывался позади девушки.

И вот она смогла выйти на старт соревнований на Олимпиаде. Сначала Элизабет аккуратно съехала со склона и притормозила, чтобы не набрать ускорение, а потом спокойно и медленно проехалась по хаф-пайпу, периодически подпрыгивая на несколько сантиметров.

#ElizabethSwaney (US) gamed the system, used her grandparents to join the Hungarian team. No tricks. 30/100. Last place. Which is only one place better than me! @kevinandbean pic.twitter.com/3zrgre63P3

Своим выступлением представительница Венгрии явно осталась довольна, а вот болельщики не совсем поняли, что произошло.

Представители сборной Венгрии отметили, что раньше не видели Элизабет. Все деньги она собирала сама и тренировалась тоже индивидуально.

Несмотря на недоумение, которое вызвала Элизабет, она полюбилась многим пользователям соцсетей и повеселила их. К слову, на своей странице в Twitter она написала: "Если у вас нет таланта и природных данных, но есть деньги, все время мира и умение находить лазейки, вы сможете стать олимпийским спортсменом".

If you have zero talent and no natural ability but you have money and all the time in the world and a knack for finding loopholes you too can be an Olympic athlete #ElizabethSwaney