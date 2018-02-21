Стало известно имя нового "Холостяка"

Уже совсем скоро стартует новый сезон прокта "Холостяк" на ТНТ. Его организаторы до последнего держали в секрете имя главного героя. Ходили слухи, что в шестом сезоне может вернуться Тимур Батрудинов, который так никого и не выбрал в финале. Также поговаривали, что "холостяком" станет комик Руслан Белый или танцор Мигель. Однако на днях официально стало известно, что участницы проекта будут бороться за сердце популярного певца Егора Крида.

Шестой сезон стартует этой весной. Прием заявок на участие от девушек начался еще до объявления имени "холостяка". Сам исполнитель не так давно признался, что в любовь с первого взгляда не верит, а в последнее время и вовсе стал черствым. Он стремится отыскать ту, которая не будет видеть в нем только популярную личность, пытаться пропиариться за его счет. Крид ищет ту, которая сможет стать для него в первую очередь лучшим другом. "Пока не знаю, что меня ждет. И зачем я здесь. Но зрители точно увидят не того Егора Крида, образ которого рисуют СМИ", – заявил певец.

Отметим, что Егор Крид – один из самых популярных певцов в современном российском шоу-бизнесе. У него многомиллионная аудитория поклонников, которая преимущественно состоит из молодежи. Поэтому телеканалу ТНТ, аудитория которого примерно того же возраста, и выгодно сотрудничество с исполнителем. При этом на любовном поприще ему явно не везет. Зачастую Егора Крида называют самым завидным холостяком России.