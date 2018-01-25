Стало известно, кто познакомил Меган Маркл и принца Гарри

Британское издание The Cut выяснило, как познакомились принц Гарри и Меган Маркл. Ранее актриса рассказывала в интервью о том, что это была не случайная встреча, а свидание вслепую. Так вот, британским журналистам удалось узнать, кто же познакомил американскую знаменитость и британского принца.

Оказалось, что связующим звеном стала пиар-директор модного бренда Ralph Lauren Вайолет фон Вестенхольц. Девушка является дочерью британского барона и знакома с принцем Гарри с самого детства. Они всегда близко дружили. По некоторым данным, Гарри рассказал Вайолет все критерии своей идеальной девушки, а она уже подобрала ему пару. Благодаря своей профессии ей постоянно приходится работать с различными успешными и красивыми девушками. Из всего этого множества Вайолет подобрала ту, которая больше всего подходила под идеал принца. Ей и оказалась Меган Маркл.

Ранее Меган рассказывала, что перед первым свиданием она спросила у пиар-директора Ralph Lauren только о том, хороший ли он.