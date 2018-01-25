Стало известно, кто познакомил Меган Маркл и принца Гарри

Британское издание The Cut выяснило, как познакомились принц Гарри и Меган Маркл. Ранее актриса рассказывала в интервью о том, что это была не случайная встреча, а свидание вслепую. Так вот, британским журналистам удалось узнать, кто же познакомил американскую знаменитость и британского принца.
Оказалось, что связующим звеном стала пиар-директор модного бренда Ralph Lauren Вайолет фон Вестенхольц. Девушка является дочерью британского барона и знакома с принцем Гарри с самого детства. Они всегда близко дружили. По некоторым данным, Гарри рассказал Вайолет все критерии своей идеальной девушки, а она уже подобрала ему пару. Благодаря своей профессии ей постоянно приходится работать с различными успешными и красивыми девушками. Из всего этого множества Вайолет подобрала ту, которая больше всего подходила под идеал принца. Ей и оказалась Меган Маркл.
Ранее Меган рассказывала, что перед первым свиданием она спросила у пиар-директора Ralph Lauren только о том, хороший ли он.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.445 BYN
|2.454 BYN
|USD
|1.9741 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5293 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN