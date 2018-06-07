Странный клип Александра Малинина к чемпионату мира по футболу удивил поклонников

Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan, записал песню к чемпионату мира по футболу в России на четырех языках на музыку знаменитой композиции Moskau. Русскоязычную версию исполнили Александр Малинин с дочерью Устиньей.

Русскоязычная версия называется "Москва встречает Чемпионат". На простом исполнении переделанной композиции Малинин не остановился, он решил записать еще и клип. Видеоролик получился странным. Многие поклонники отметили непрофессиональную графику, из-за чего ролик смотрится скорее комично. Да и Устинья явно чувствовала себя некомфортно в таком амплуа.

Клип Александр Малинин опубликовал на своем официальном канале на YouTube.