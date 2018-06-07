Странный клип Александра Малинина к чемпионату мира по футболу удивил поклонников

Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan, записал песню к чемпионату мира по футболу в России на четырех языках на музыку знаменитой композиции Moskau. Русскоязычную версию исполнили Александр Малинин с дочерью Устиньей.
Русскоязычная версия называется "Москва встречает Чемпионат". На простом исполнении переделанной композиции Малинин не остановился, он решил записать еще и клип. Видеоролик получился странным. Многие поклонники отметили непрофессиональную графику, из-за чего ролик смотрится скорее комично. Да и Устинья явно чувствовала себя некомфортно в таком амплуа.
Клип Александр Малинин опубликовал на своем официальном канале на YouTube.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.216 BYN
|3.229 BYN