Студия Sony продолжит работать с создателем сериала "Во все тяжкие"

Автор сериала, шоураннер "Во все тяжкие" Винс Гиллиган подписал новый контракт со студией Sony Pictures Television. Это значит, что еще три года продюссер проработает с ТВ-подразделением Sony. Шоураннером, к слову, называют того, кто занимается тем или иным проектом в американском кинематографе.

Винс Гиллиган за год заработает около $50 млн. Он не планирует брать на себя несколько проектов. Наоборот, продюссер заявил о желании сосредоточиться на продолжении "Лучше звоните Солу". Новый сезон этого сериала начнется с 6 августа.

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