Суд отклонил иск экс-продюсера Лолиты к певице

Эпатажная певица Лолита Милявская недавно вновь оказалась в самом центре скандала. Ее бывший продюсер подала на артистку в суд за нанесение ущерба своей репутации. Однако иск Елены Кипер был отклонен, так как женщина не является юрлицом, а Лолита использовала оценочные суждения, а не оскорбляла.

Эта история началась еще в декабре 2017 года, когда Лолита Милявская публично обвинила своего бывшего продюсера и соавтора некоторых песен в мошенничестве. Певица также заявила, что Кипер не выплатила ей около четырех с половиной миллионов рублей.

Соглашение между продюсером и артисткой было заключено еще в 2014 году. Согласно нему, фирма Кипер получала права на использование и распространение некоторых песен Милявской, а певице за это выплачивался определенный процент от прибыли. Лолита утверждает, что продюсер недобросовестно выполнила свои обязательства и не доплатила ей, в то же время Кипер уверяет, что вся сумма была своевременно уплачена.

Когда Елена потребовала у певицы удалить из соцсетей записи, порочащие ее репутацию, артистка записала видеоролик, в котором назвала своего экс-продюсера "самым наглым существом в ее жизни".