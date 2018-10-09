Супруги Клинтон отправятся в тур по США и Канаде

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги Билл и Хиллари Клинтон объявили о решении отправиться в тур по Северной Америке. Известные политики намерены организовать серию публичных выступлений "Вечер с Клинтонами" в разных городах США и Канады, сообщает американский телеканал CNN.

Чета Клинтон намерена отправиться в поездку после подведения итогов промежуточных выборов в США, которые запланированы на 6 ноября. Тур начнется в последние недели 2018 года и продолжится в 2019 году. До конца этого года супруги выступят в Лас-Вегасе (штат Невада, США), затем посетят канадские города Торонто, Монреаль, американский штат Техас. Тур возобновится в апреле 2019 года: Клинтоны побывают в Нью-Йорке, Мичигане, Пенсильвании, Коннектикуте, округе Колумбия, Британской Колумбии, Вашингтоне и Калифорнии.

Как отмечается на сайте, посвященном туру, "Вечера с Клинтонами" пройдут в формате "открытой беседы с двумя личностями, которые были непосредственными свидетелями важнейших событий современной истории".

Цена билетов в разных городах отличается. К примеру, самые дорогие билеты на "Вечер с Клинтонами" в Техасе стоят $699, самые дешевые - $70.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон - 42-й президент США от демократической партии, возглавлявший Белый дом с 1993 по 2001 год. Политическую карьеру начал в родном штате Арканзас, губернатором которого избирался пять раз. Его супруга Хиллари Клинтон в прошлом - первая леди США, сенатор от штата Нью-Йорк, госсекретарь США (2009 - 2013). В 2016 году Хиллари Клинтон была кандидатом от демократической партии на пост президента страны.-0-