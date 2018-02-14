Свидание вслепую или венчание в Средиземье? Куда пойти в День всех влюбленных

На календаре 14 февраля - без сомнения, самый романтичный день в году. Если вы еще не определились, как отпраздновать День всех влюбленных, не огорчайтесь. Предлагаем выбрать свой вариант из разнообразного меню развлечений. Прекрасно провести время смогут и влюбленные пары, и те, кто пока только ищет свою половинку.

Романтический февраль в Музее кота

Мягкий и пушистый вечер влюбленные смогут провести в Музее кота, посетив оригинальную романтическую выставку. В День святого Валентина музей будет украшен сотнями алых сердец и "валентинок", а гостей по обыкновению встретят ласковые мурчащие питомцы.

В окружении котиков вы сможете проникнуться теплой и уютной атмосферой, пообщаться друг с другом за чашечкой горячего кофе из "Котокафе", поиграть в настольные игры и полюбоваться "кошачьими" произведениями искусства.

Место: ул. Интернациональная, 23 (Музей кота).

Время: 11.00-20.00.

Стоимость: Br9, для детей и студентов - Br7.

Концерт J:Морс в День святого Валентина

Лучшие песни группы "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в специальной версии программы "Беларускае золата" ко Дню влюбленных. Аншлаговая премьера проекта состоялась осенью 2016 года в большом зале Дворца Республики. Осенью 2017 года краткая версия программы стала самым массовым концертом во время празднования 950-летия Минска.

Программу "Беларускае золата" группа играет редко, поэтому у публики будет уникальная возможность насладиться необычным звучанием любимых песен. Вместе с "J:Морс" на сцене Prime Hall выступит оркестр под руководством маэстро Виктора Бабарикина.

Место: пр. Победителей, 65 (Prime Hall).

Время: 20.00.

Стоимость: от Br30.

Кинопоказы ко Дню всех влюбленных

День святого Валентина невозможно представить без романтических фильмов, которые создают неповторимое настроение праздника. Вечер в полумраке кинотеатра окажется незабываемым, если на экране - молодые Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. 14 февраля легендарная кинокартина Джеймса Кэмерона "Титаник", собравшая 11 премий "Оскар", выйдет на экраны минских кинотеатров в 3D версии. Фильму уже более 20 лет, но, как известно, прекрасные истории о любви никогда не стареют.

Тем, кто предпочитает классике что-нибудь новенькое, стоит отправиться со своей половинкой на показ фильма "Колесо чудес". Поклонники своеобразного таланта Вуди Аллена смогут в очередной раз насладиться его эксцентричным творением и актерской игрой все той же Кейт Уинслет. Картина рассказывает о страсти, жестокости и предательстве на фоне бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке, где причудливым образом переплетаются судьбы четырех героев. Главные роли в фильме исполнили Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Джеймс Белуши, Джуно Темпл.

В рамках проекта "Лістапад. Коллекция" в Минске проходит показ фильма оскароносного французского режиссера Клода Лелуша "12 мелодий любви". Лирические истории и скетчи от главного романтика французского кино можно будет посмотреть с 8 по 18 февраля в кинотеатре "Центральный", а также с 14 по 28 февраля в Falcon Club Бутик Кино. В фильме снялись известные актеры Жан Дюжарден ("99 франков", "Волк с Уолл-стрит"), Джонни Холлидей ("Ограбление по-французски"), Надя Фарес ("Багровые реки"), Жюли Ферье ("Неудачники"), Кристофер Ламберт ("Подземка"). В картине "12 мелодий любви" режиссер увлекает зрителя спонтанностью моментов настоящего: "Каждый персонаж представлен нам в ситуации, которая вызывает те или иные чувства. В фильме собраны мгновения жизни, мгновения разлуки, мгновения, способные все разрушить, а также построить что-то новое, и актеры воплощают эти мгновения в человеческие жизни… Фильм фиксируется в настоящем. И больше всего я хочу защитить это настоящее, чтобы люди верили в то, что я собираюсь им показать".

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Венчание в волшебном Средиземье

Лучший и по-настоящему необычный способ доказать свои чувства в День святого Валентина - обвенчаться в прекрасной сказочной вселенной, созданной Джоном Толкином. Поклонники "Властелина колец" смогут ощутить себя героями знаменитой саги и прикоснуться к волшебной истории любви.

14 февраля белорусский фандом "Властелин колец" организует в своей резиденции венчания для всех, кто захочет оформить свои отношения по средиземским канонам и со всеми необходимыми атрибутами. Союзы, заключенные в этот день, будут увековечены и признаны в фантастическом мире Средиземья.

Место: пр. Дзержинского, 104 (ТЦ "Титан", пав. 203).

Время: 17.00-21.00.

Стоимость: бесплатно.

День всех влюбленных под Red Hot Chili Peppers

Вечером 14 февраля TNT Rock Club приглашает насладиться атмосферой романтики и превосходного рок-н-ролла. По случаю Дня святого Валентина кавер-бэнд Canada выступит с трибьют-программой лучших хитов легендарной группы Red Hot Chili Peppers. Всех посетителей Valentine's Day: Red Hot Chili Peppers Party ждет незабываемая вечеринка в сопровождении хорошей музыки.

Место: ул. Революционная, 9 (TNT Rock Club).

Время: 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Латиноамериканские страсти на танцполе

Любителей зажигательных ритмов с нетерпением ждут на сальса-вечеринке "Винтажные Грувы" в кафе Blackberry. Новички смогут познакомиться с культурой латиноамериканского клубного танца и получить небольшой урок, прежде чем они отправятся покорять танцпол под музыку в стиле нью-йоркского мамбо 1960-70-х гг. Впрочем, делать это не обязательно: можно просто полюбоваться танцующими, послушать винтажное латино и пообщаться друг с другом.

Для тех, кто захочет освоить основные движения, мастер-класс по сальсе начнется в 19.00 (для танцев понадобится сменная обувь и легкая одежда). В 20.15 стартует живой диджеинг и начинают собираться опытные танцоры, разгар вечеринки ожидается к 21.00. На 21.30 запланирована "культурная пауза", которая предполагает небольшие занимательные лекции об истории сальсы, презентацию музыкальных новинок, выступления танцоров и др. После перерыва вечеринка продолжится.

Место: ул. Берсона, 3 (Blackberry).

Время: 19.00-23.00.

Стоимость: для танцующих - Br5, для всех остальных бесплатно.

Для тех, кто ищет свою половинку: быстрое свидание в трамвае

14 февраля "Арт Сядзіба" решила позаботиться о тех, кто "в активном поиске": впервые по Минску будет путешествовать необычный трамвайчик для быстрых свиданий. Он будет двигаться без остановок от ул. Ботаническая до Зеленого Луга, а затем в направлении озера. У девушек и парней, никогда до этого не встречавшихся, будет 5 минут, чтобы познакомиться и поговорить. Пообщавшись с другими участниками, каждый сможет отметить понравившегося человека. Если симпатия окажется взаимной, организаторы позаботятся, чтобы собеседники узнали об этом.

После свиданий "Арт Сядзіба" приглашает всех на музыкальный вечер, который состоится в 20.00.

Место: пр. Машерова, 18.

Время: 18.00.

Стоимость: Br20, обязательна регистрация.

Для тех, кому есть, что вспомнить: LOVE HATE party

В День святого Валентина культурный центр "КОРПУС" организует LOVE HATE party - вечеринку, где столкнутся противоположные стороны отношений (LOVE и HATE). Посетители смогут побывать на каждой из двух тематических площадок, обустроенных фотозонами и самыми невероятными декорациями.

В LOVE-zone сконцентрируется вся нежность и романтика этого вечера. Одинокие гости здесь получат милую валентинку, а парочки смогут обменяться одеждой в специальной кабинке для переодевания.

В HATE-zone будет царить печаль и безысходность сладкого одиночества с элементами экстремальной готики. Здесь можно будет сжечь в очищающем пламени вещи бывших или постоять у стены плача со старыми любовными письмами.

А на границе двух миров пары в шутку смогут оформить брак или развод - по настроению.

Посетителей также ждет музыкальный подарок от DJ Pogodina & и Scarlett.

Место: пр. Машерова, 9 (культурный центр "Корпус").

Время: 19.00.

Стоимость: Br7.

Бесплатные фотобудки для влюбленных

И напоследок идея, которая поможет сохранить воспоминания о Дне святого Валентина надолго.

"Идея Банк" устанавливает фотобудки для мгновенных фотографий. 14 февраля все желающие могут сделать и тут же бесплатно получить на память распечатанное фото с помощью одной из тематически оформленных фотобудок.

Сделать веселые фотоснимки в Минске можно будет с 16.00 до 21.00 в Galileo (ул. Бобруйская, 6), "МОМО" (проспкт Партизанский, 150а) и "Замке" (проспект Победителей, 65). Также фотобудки будут установлены в Гродно, Могилеве, Витебске, Гомеле и Бресте.

Берите своих любимых, друзей, всю семью и приходите, фотографируйтесь, получайте положительные эмоции, сохраняйте на память яркие и веселые моменты вашей жизни и делитесь ими в социальных сетях с хэштегом #идеялюбить.-0-