Свидание вслепую или венчание в Средиземье? Куда пойти в День всех влюбленных

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 февраля 2018, Ср
-5°C
Сплошная облачность EUR 2.4618
USD 1.9901
RUB 3.456
Главное
Александр Лукашенко "Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы
Президент
Приемы граждан на предприятиях помогают в полной мере изучить ситуацию - Кочанова
Общество
Правительство ставит перед МАРТ задачу разработать в 2018 году Программу развития конкуренции
Экономика
Новую форму ипотечного кредитования планируется ввести в Беларуси в 2018 году - Калинин
Экономика
Минсвязи о модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G
Технологии
Реклама на сайте
Лента новостей
"ВКонтакте" запустил необычную функцию в честь 14 февраля
15:05 Калейдоскоп
ФОТО: Центр ипотечного кредитования БПС-Сбербанка открылся в Минске
15:03 Заголовки новостей
В Могилевской области аккредитованы около 3 тыс. наблюдателей за местными выборами
14:58 Регионы
Шведская служба занятости в 2018 году продолжит сотрудничество с Беларусью
14:56 Общество
Оружейные стволы XIX века изъяты у жителя Кобрина
14:53 Происшествия
ФОТО: Звание "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" присвоено Владимиру Медведскому
14:38 Заголовки новостей
МАРТ в 2017 году рассмотрел более 300 обращений по антимонопольному законодательству
14:34 Экономика
В Беларуси планируется упростить оформление залоговых отношений
14:32 Экономика
Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018
14:29 Олимпийские игры 2018
Уголовное дело о торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях направлено в суд
14:28 Происшествия
Барометр возможности трудоустройства на 2018 год составили в Минске
14:27 Регионы
Голландская конькобежка Йорин Тер Морс выиграла олимпийские соревнования на дистанции 1000 м
14:25 Спорт
РЕПОРТАЖ: Непредсказуемая роза ветров и эмоции олимпийского Пхенчхана
14:20 Спорт
"Мечтала перебраться поближе к сыну в Минск!" 35-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Фаина Шульгат из Докшиц
14:19 Общество
В кулуарах Олимпиады прошли соревнования по слалому среди гуманоидных роботов
14:17 Технологии
МАРТ предлагает запретить изменение цены договора при госзакупках
14:14 Экономика
Белорусские адвокаты разъяснят на местах основные новации декрета №7
14:05 Общество
Анджелина Джоли планирует завершить актерскую карьеру и уйти в политику
13:57 Калейдоскоп
В Гомельской области 60 украинских семей получили финансовую поддержку Красного Креста на создание бизнеса
13:50 Регионы
Два минчанина задержаны за торговлю купленными по рецепту психотропными таблетками
13:50 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Свидание вслепую или венчание в Средиземье? Куда пойти в День всех влюбленных

Калейдоскоп 14.02.2018 | 10:53

На календаре 14 февраля - без сомнения, самый романтичный день в году. Если вы еще не определились, как отпраздновать День всех влюбленных, не огорчайтесь. Предлагаем выбрать свой вариант из разнообразного меню развлечений. Прекрасно провести время смогут и влюбленные пары, и те, кто пока только ищет свою половинку.

Романтический февраль в Музее кота

Мягкий и пушистый вечер влюбленные смогут провести в Музее кота, посетив оригинальную романтическую выставку. В День святого Валентина музей будет украшен сотнями алых сердец и "валентинок", а гостей по обыкновению встретят ласковые мурчащие питомцы.

В окружении котиков вы сможете проникнуться теплой и уютной атмосферой, пообщаться друг с другом за чашечкой горячего кофе из "Котокафе", поиграть в настольные игры и полюбоваться "кошачьими" произведениями искусства.

Место: ул. Интернациональная, 23 (Музей кота).

Время: 11.00-20.00.

Стоимость: Br9, для детей и студентов - Br7.

Концерт J:Морс в День святого Валентина

Лучшие песни группы "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в специальной версии программы "Беларускае золата" ко Дню влюбленных. Аншлаговая премьера проекта состоялась осенью 2016 года в большом зале Дворца Республики. Осенью 2017 года краткая версия программы стала самым массовым концертом во время празднования 950-летия Минска.

Программу "Беларускае золата" группа играет редко, поэтому у публики будет уникальная возможность насладиться необычным звучанием любимых песен. Вместе с "J:Морс" на сцене Prime Hall выступит оркестр под руководством маэстро Виктора Бабарикина.

Место: пр. Победителей, 65 (Prime Hall).

Время: 20.00.

Стоимость: от Br30.

Кинопоказы ко Дню всех влюбленных

День святого Валентина невозможно представить без романтических фильмов, которые создают неповторимое настроение праздника. Вечер в полумраке кинотеатра окажется незабываемым, если на экране - молодые Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. 14 февраля легендарная кинокартина Джеймса Кэмерона "Титаник", собравшая 11 премий "Оскар", выйдет на экраны минских кинотеатров в 3D версии. Фильму уже более 20 лет, но, как известно, прекрасные истории о любви никогда не стареют.

Тем, кто предпочитает классике что-нибудь новенькое, стоит отправиться со своей половинкой на показ фильма "Колесо чудес". Поклонники своеобразного таланта Вуди Аллена смогут в очередной раз насладиться его эксцентричным творением и актерской игрой все той же Кейт Уинслет. Картина рассказывает о страсти, жестокости и предательстве на фоне бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке, где причудливым образом переплетаются судьбы четырех героев. Главные роли в фильме исполнили Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Джеймс Белуши, Джуно Темпл.

В рамках проекта "Лістапад. Коллекция" в Минске проходит показ фильма оскароносного французского режиссера Клода Лелуша "12 мелодий любви". Лирические истории и скетчи от главного романтика французского кино можно будет посмотреть с 8 по 18 февраля в кинотеатре "Центральный", а также с 14 по 28 февраля в Falcon Club Бутик Кино. В фильме снялись известные актеры Жан Дюжарден ("99 франков", "Волк с Уолл-стрит"), Джонни Холлидей ("Ограбление по-французски"), Надя Фарес ("Багровые реки"), Жюли Ферье ("Неудачники"), Кристофер Ламберт ("Подземка"). В картине "12 мелодий любви" режиссер увлекает зрителя спонтанностью моментов настоящего: "Каждый персонаж представлен нам в ситуации, которая вызывает те или иные чувства. В фильме собраны мгновения жизни, мгновения разлуки, мгновения, способные все разрушить, а также построить что-то новое, и актеры воплощают эти мгновения в человеческие жизни… Фильм фиксируется в настоящем. И больше всего я хочу защитить это настоящее, чтобы люди верили в то, что я собираюсь им показать".

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Венчание в волшебном Средиземье

Лучший и по-настоящему необычный способ доказать свои чувства в День святого Валентина - обвенчаться в прекрасной сказочной вселенной, созданной Джоном Толкином. Поклонники "Властелина колец" смогут ощутить себя героями знаменитой саги и прикоснуться к волшебной истории любви.

14 февраля белорусский фандом "Властелин колец" организует в своей резиденции венчания для всех, кто захочет оформить свои отношения по средиземским канонам и со всеми необходимыми атрибутами. Союзы, заключенные в этот день, будут увековечены и признаны в фантастическом мире Средиземья.

Место: пр. Дзержинского, 104 (ТЦ "Титан", пав. 203).

Время: 17.00-21.00.

Стоимость: бесплатно.

День всех влюбленных под Red Hot Chili Peppers

Вечером 14 февраля TNT Rock Club приглашает насладиться атмосферой романтики и превосходного рок-н-ролла. По случаю Дня святого Валентина кавер-бэнд Canada выступит с трибьют-программой лучших хитов легендарной группы Red Hot Chili Peppers. Всех посетителей Valentine's Day: Red Hot Chili Peppers Party ждет незабываемая вечеринка в сопровождении хорошей музыки.

Место: ул. Революционная, 9 (TNT Rock Club).

Время: 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Латиноамериканские страсти на танцполе

Любителей зажигательных ритмов с нетерпением ждут на сальса-вечеринке "Винтажные Грувы" в кафе Blackberry. Новички смогут познакомиться с культурой латиноамериканского клубного танца и получить небольшой урок, прежде чем они отправятся покорять танцпол под музыку в стиле нью-йоркского мамбо 1960-70-х гг. Впрочем, делать это не обязательно: можно просто полюбоваться танцующими, послушать винтажное латино и пообщаться друг с другом.

Для тех, кто захочет освоить основные движения, мастер-класс по сальсе начнется в 19.00 (для танцев понадобится сменная обувь и легкая одежда). В 20.15 стартует живой диджеинг и начинают собираться опытные танцоры, разгар вечеринки ожидается к 21.00. На 21.30 запланирована "культурная пауза", которая предполагает небольшие занимательные лекции об истории сальсы, презентацию музыкальных новинок, выступления танцоров и др. После перерыва вечеринка продолжится.

Место: ул. Берсона, 3 (Blackberry).

Время: 19.00-23.00.

Стоимость: для танцующих - Br5, для всех остальных бесплатно.

Для тех, кто ищет свою половинку: быстрое свидание в трамвае

14 февраля "Арт Сядзіба" решила позаботиться о тех, кто "в активном поиске": впервые по Минску будет путешествовать необычный трамвайчик для быстрых свиданий. Он будет двигаться без остановок от ул. Ботаническая до Зеленого Луга, а затем в направлении озера. У девушек и парней, никогда до этого не встречавшихся, будет 5 минут, чтобы познакомиться и поговорить. Пообщавшись с другими участниками, каждый сможет отметить понравившегося человека. Если симпатия окажется взаимной, организаторы позаботятся, чтобы собеседники узнали об этом.

После свиданий "Арт Сядзіба" приглашает всех на музыкальный вечер, который состоится в 20.00.

Место: пр. Машерова, 18.

Время: 18.00.

Стоимость: Br20, обязательна регистрация.

Для тех, кому есть, что вспомнить: LOVE HATE party

В День святого Валентина культурный центр "КОРПУС" организует LOVE HATE party - вечеринку, где столкнутся противоположные стороны отношений (LOVE и HATE). Посетители смогут побывать на каждой из двух тематических площадок, обустроенных фотозонами и самыми невероятными декорациями.

В LOVE-zone сконцентрируется вся нежность и романтика этого вечера. Одинокие гости здесь получат милую валентинку, а парочки смогут обменяться одеждой в специальной кабинке для переодевания.

В HATE-zone будет царить печаль и безысходность сладкого одиночества с элементами экстремальной готики. Здесь можно будет сжечь в очищающем пламени вещи бывших или постоять у стены плача со старыми любовными письмами.

А на границе двух миров пары в шутку смогут оформить брак или развод - по настроению.

Посетителей также ждет музыкальный подарок от DJ Pogodina & и Scarlett.

Место: пр. Машерова, 9 (культурный центр "Корпус").

Время: 19.00.

Стоимость: Br7.

Бесплатные фотобудки для влюбленных

И напоследок идея, которая поможет сохранить воспоминания о Дне святого Валентина надолго.

"Идея Банк" устанавливает фотобудки для мгновенных фотографий. 14 февраля все желающие могут сделать и тут же бесплатно получить на память распечатанное фото с помощью одной из тематически оформленных фотобудок.

Сделать веселые фотоснимки в Минске можно будет с 16.00 до 21.00 в Galileo (ул. Бобруйская, 6), "МОМО" (проспкт Партизанский, 150а) и "Замке" (проспект Победителей, 65). Также фотобудки будут установлены в Гродно, Могилеве, Витебске, Гомеле и Бресте.

Берите своих любимых, друзей, всю семью и приходите, фотографируйтесь, получайте положительные эмоции, сохраняйте на память яркие и веселые моменты вашей жизни и делитесь ими в социальных сетях с хэштегом #идеялюбить.-0-

День святого Валентина: история, символы, подаркиДень святого Валентина: история, символы, подарки
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Праздник имеет свою историю и традиции.

﻿
Теги
кино, концерт, Минск, музыка, праздник
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4618 BYN 2.455 BYN 2.462 BYN
USD
1.9901 BYN 1.986 BYN 1.99 BYN
RUB
3.456 BYN 3.445 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко потребовал усилить информационное сопровождение строительства БелАЭС
Все видео

Фотоновости

Флешмоб в День святого Валентина провели в Витебской академии ветеринарной медицины
Все фото

Инфографика

Как работают местные Советы депутатов Местные Советы депутатов - это представительные государственные органы, которые избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц на 4 года.
Вся инфографика
Президент
Во время заседания Лукашенко: в ОДКБ серьезно недооценивают опасность складывающейся ситуации
"Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы
Лукашенко считает недопустимым гибель на дорогах и пожарах такого большого числа людей
Политика
Амина Мохаммед. Фото с сайта Центр новостей ООН Первый заместитель Генерального секретаря ООН посетит Беларусь 20-21 февраля
Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины проходят в Минске
Совет Федерации ратифицировал белорусско-российский протокол об изменениях в применении миграционной карты
Экономика
Фото из архива Ставка рефинансирования снижается до 10,5% годовых
МАРТ в 2017 году рассмотрел более 300 обращений по антимонопольному законодательству
В Беларуси планируется упростить оформление залоговых отношений
Происшествия
Уголовное дело о торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях направлено в суд
Оружейные стволы XIX века изъяты у жителя Кобрина
Два минчанина задержаны за торговлю купленными по рецепту психотропными таблетками
Общество
На приеме Татьяна Устинова Приемы граждан позволяют получить четкую достоверную информацию из первых уст - мнение
Шведская служба занятости в 2018 году продолжит сотрудничество с Беларусью
"Мечтала перебраться поближе к сыну в Минск!" 35-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Фаина Шульгат из Докшиц
Регионы
Фото из архива В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета
В Могилевской области аккредитованы около 3 тыс. наблюдателей за местными выборами
Барометр возможности трудоустройства на 2018 год составили в Минске
Спорт
РЕПОРТАЖ: Непредсказуемая роза ветров и эмоции олимпийского Пхенчхана
Голландская конькобежка Йорин Тер Морс выиграла олимпийские соревнования на дистанции 1000 м
Елена Исинбаева родила сына
Технологии
Сергей Попков Минсвязи о модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G
В кулуарах Олимпиады прошли соревнования по слалому среди гуманоидных роботов
Wi-Fi появится в минском метро в 2018 году
Культура
Организацию финала детского "Евровидения-2018" обсудили в Минске
Музей города появится в Гродно к фестивалю национальных культур
ФОТОФАКТ: Форум экспериментальных театров открылся в Минске
В мире
Фото из архива Казахстан одобрил изменения в соглашении с Беларусью об избежании двойного налогообложения
Умер супруг королевы Дании принц Хенрик
В Болгарии украли два десятка компьютеров для майнинга
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Путешествие в библиобусе, или Как корреспондент «7 дней» кулинарить научилась
Бабушка в соцсетях
Абстрактные и реальные миры Льва Томильчика
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия