Телеведущая Анна Бонд собирается переплыть Босфор

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая и блогер Анна Бонд собирается переплыть Босфор. Своими планами она поделилась в Instagram.

Публикация от Анна Бонд Anna Bond (@annabondarchuk) Янв 23, 2018 at 11:46 PST

"В этом году я поставила себе весьма амбициозную цель - переплыть Босфор (международный заплыв в 6,5 км из Азии в Европу) и стать межконтинентальной пловчихой", - написала Анна в соцсети, сопроводив запись видеороликом из бассейна.

Телеведущей предстоит шесть месяцев тренировок, дисциплины и режима.

30-й заплыв через Босфор пройдет 22 июля. Чтобы принять участие в заплыве, необходимо предварительно пройти платную регистрацию. Обычно во время регистрации наблюдается большой ажиотаж, так как выставляется всего около 1500 мест для участников со всего мира. -0-