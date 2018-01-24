Телеведущая Анна Бонд собирается переплыть Босфор

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая и блогер Анна Бонд собирается переплыть Босфор. Своими планами она поделилась в Instagram.
"В этом году я поставила себе весьма амбициозную цель - переплыть Босфор (международный заплыв в 6,5 км из Азии в Европу) и стать межконтинентальной пловчихой", - написала Анна в соцсети, сопроводив запись видеороликом из бассейна.
Телеведущей предстоит шесть месяцев тренировок, дисциплины и режима.
30-й заплыв через Босфор пройдет 22 июля. Чтобы принять участие в заплыве, необходимо предварительно пройти платную регистрацию. Обычно во время регистрации наблюдается большой ажиотаж, так как выставляется всего около 1500 мест для участников со всего мира. -0-
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