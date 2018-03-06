Телеведущий Дмитрий Кохно впервые стал отцом

В понедельник, 5 марта, вечером известный белорусский телеведущий Дмитрий Кохно в своих социальных сетях сообщил радостную новость – жена родила ему первенца.
В своих аккаунтах в социальных сетях Instagram и Facebook телеведущий Дмитрий Кохно опубликовал скриншот сообщения своей жены, которая сообщает ему о рождении сына. Пара планирует назвать малыша Платоном.
Свою беременность Надежда Лозовик, супруга телеведущего, очень долго скрывала от посторонних глаз. Что пара ждет малыша, стало известно только в начале 2018 года, когда Надежда была уже на седьмом месяце.
Надежда и Дмитрий оформили свои отношения осенью 2016 года.
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