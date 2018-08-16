Тимати выпустил новый клип к своему 35-летию

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 15 августа российский рэпер Тимати отпраздновал свое 35-летие. К празднику он подготовил новый клип и трек, который назвал "35".
В клипе поучаствовала 4-летняя дочь Алиса. Ее нарядили в черное платье со шлейфом, из украшений на девочке была диадема. Маленькая Алиса в клипе демонстрирует свои балетные способности.
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