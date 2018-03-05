Тизер от Netflix: в последнем сезоне "Карточного домика" не будет Кевина Спейси

В интернете появился тизер финального сезона сериала "Карточный домик". Главную роль сыграет Робин Райт. А вот актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах, зрители не увидят. Представители компании Netflix еще в декабре 2017 года говорили о том, что персонаж Спейси умирает.
Работа над съемкой нового сезона идет с начала 2018 года. Сериал будет состоять из восьми эпизодов.
Напомним, что в конце октября произошел громкий скандал с Кевином Спейси. Из-за этого Netflix объявила о прекращении работы над последней частью политической драмы. "Карточный домик" обещали закрыть после выхода шестого сезона.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4154 BYN
|2.417 BYN
|2.422 BYN
|USD
|1.9611 BYN
|1.9665 BYN
|1.97 BYN
|RUB
|3.455 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN