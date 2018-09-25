Трехмесячная дочь премьера Новой Зеландии дебютировала на саммите ООН

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн взяла с собой трехмесячную дочь, чтобы выступить на саммите Генеральной ассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что для малышки был создан электронный идентификатор члена ООН. Муж премьер-министра Кларк Гейфорд был с дочерью в зале заседания во время выступления супруги.
38-летняя Джасинда Ардерн является второй в мировой истории женщиной, родившей ребенка, находясь на столь высоком государственном посту. Первой в 1990 году стала Беназир Бхутто в Пакистане.
Дочь Джасинды Ардерн родилась 21 июня 2018 года. Это первенец Ардерн и ее партнера Кларка Гейфорда - ведущего популярной передачи о рыбалке Fish of the Day. Джасинда шесть недель находилась в отпуске по уходу за ребенком. В этот период обязанности премьер-министра Новой Зеландии исполнял вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.-0-
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