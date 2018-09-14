Трейлер сериала "Возвращаться домой" с Джулией Робертс появился в сети

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Amazon Studios представил трейлер к психологическому многосерийному триллеру "Возаращаться домой".

В главной роли сериала зрители увидят Джулию Робертс. Она сыграет сотрудника секретной организации, которая помогает солдатам вернуться к обычной жизни. Сериал покажет, как в один момент главная героиня сама столкнется с маниакальным синдромом.

Многосерийный триллер был отснят Сэмом Эсмейлом, известным благодаря работе "Мистер робот". Также в новой ленте можно будет увидеть Стэфана Джеймса и Алекса Карповски.

Премьера картины состоится второго ноября.-0-