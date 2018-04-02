Третий сезон "Настоящего детектива" снимет другой режиссер

Над созданием третьего сезона сериала "Настоящий детектив" будет работать не Джереми Солнье, а Дэниел Сакхайм. Режиссер известен зрителю по работе над сериалами "Доктор Хаус", "Секретные материалы", "Игра престолов".

Ранее сообщалось, что Джереми Солнье успел снять всего два эпизода нового сезона, после чего покинул проект. Сакхайм будет работать в тандеме с автором сериала Ником Пиццолато.

В официальном заявлении HBO сказано, что Солнье покинул проект в связи с плотным графиком. Однако иностранные СМИ уверены, что это произошло из-за возникших разногласий у режиссера с руководителями проекта.