У диснеевских принцесс нашли одну странность

Журналисты британского издания The Mirror обратили внимание на то, что у всех диснеевских принцесс отсутствуют ногтевые пластины на пальцах.

Оказалось, что ногти отсутствуют, в частности, у Золушки, Спящей красавицы, Ариэль, Мулан, Тианы и Белоснежки. При этом у злодеек мультфильмов этот элемент присутствует. Также порой ногти появляются у Жасмин из "Аладдина".

Как отмечает зарубежное издание, скорее всего, причина кроется не в какой-то задумке мультипликаторов, а в технологии производства мультфильмов. Прорисовка таких мелких деталей в разы увеличивала бы расходы и время создания кадров.-0-