У мультперсонажа Минни Маус появилась звезда на Аллее славы

Подружка Микки Мауса обзавелась собственной звездой на Аллее славы в Голливуде. Этот подарок Минни получила на свое 90-летие.
Минни получила звезду спустя 40 лет после Микки Мауса, который стал первым мультипликационным героем, удостоенным звезды. Аналогичные награды также имеют Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны и ряд других персонажей.
Впервые Минни Маус появилась на экранах в 1928 году в первом звуковом мультфильме студии Disney "Пароходик Вилли" (Steamboat Willie).
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