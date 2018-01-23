У мультперсонажа Минни Маус появилась звезда на Аллее славы

Подружка Микки Мауса обзавелась собственной звездой на Аллее славы в Голливуде. Этот подарок Минни получила на свое 90-летие.

Минни получила звезду спустя 40 лет после Микки Мауса, который стал первым мультипликационным героем, удостоенным звезды. Аналогичные награды также имеют Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны и ряд других персонажей.

Впервые Минни Маус появилась на экранах в 1928 году в первом звуковом мультфильме студии Disney "Пароходик Вилли" (Steamboat Willie).