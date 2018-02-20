Ученые Беларуси и России описали ранее неизвестный вид древних акул

20 февраля, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Ученые Беларуси и России описали ранее неизвестный науке вид древних акул с зубами, состоящими из более 20 вершин и имеющими разветвленную систему внутризубных каналов.

Как сообщил доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Иванов, геологи обнаружили зубы на территории Беларуси еще в 1970-х годах, однако изучить их смогли лишь сейчас. В исследовании также принял участие доцент Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс.

Зубы древних акул исследовали на микротомографе Научного парка СПбГУ. "Описанный нами новый вид (древних) акул обладал уникальными многовершинными зубами. Таких зубов не встречали ни у одной древней акулы", - рассказал Александр Иванов. Он пояснил, что каждый из трех исследованных зубов содержал четыре основные вершины, а всего ученые их насчитали более двадцати.

Микротомографические исследования позволили ученым больше узнать об эволюционных изменениях зубной системы рыб. "Со временем количество вершинок зубов и количество зубных каналов у рыб уменьшалось, и цикл смены зубов становился гораздо короче. Новый тип зубов говорит о неизвестном до этого типе питания акул и о том, что среди современных акул и скатов такого типа нет", - отметил ученый.

Александр Иванов напомнил, что на современной территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Псковской и Новгородской областей 350 млн лет назад было море, и "это установлено достаточно давно по породам этого возраста". Известно также, что и современные, и крупные доисторические акулы в течение всей своей жизни меняли зубы: если один выпал, ему на смену вырастает новый.

Три акульих зуба необычного строения и формы в 1970-х годах нашли геологи, которые искали соляные месторождения на территории Беларуси. Они были извлечены из керна (столбика грунта), вынутого из скважины Туров-106 недалеко от города Житковичи (Гомельская область). Оказалось, что на глубине около 200 м есть слои глины, которые позволили зубам буквально законсервироваться и сохранить свою уникальную форму.

Окаменелости палеозойской эры ученые отнесли к ранее неизвестному науке виду акул Тамиобатис (Tamiobatis) и назвали Тамиобатис ельге (Tamiobatis elgae), в честь известного эстонского палеоихтиолога Эльги Марк-Курик из Таллина (1928-2016). В наши дни известны фрагменты древних акул из группы Tamiobatis, которые были найдены в США (рыбы из Кливлендских сланцев), Германии, Польше, России - в карьерах окрестностей подмосковного Серпухова. Но столь необычные зубы не встречались больше нигде. -0-