Ученые: дельфины составляют план перед погружением за пищей

Ученые узнали, что дельфины составляют план действий перед погружением за едой. К такому выводу пришли биологи из США и Великобритании после проведения исследования.
Специалисты связывают необходимость планирования у дельфинов с тем, что они не могут долго находиться на глубине. Из-за этого им приходится заранее все планировать, чтобы быстрее отыскать себе пищу и рассчитать запас атмосферного воздуха в легких.
По мнению биологов, дельфины используют информацию о расположении добычи, которую они сумели приобрести во время предыдущих погружений. То есть, до охоты они плавают в разведку и знакомятся с местностью.
На протяжении длительного периода времени ученые наблюдали за млекопитающими при помощи специальных датчиков, прикрепленных к их спинам. Также они записывали все сигналы, которые подают дельфины.
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