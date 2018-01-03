Ученые нашли положительное свойство лишнего веса

Американские ученые провели ряд экспериментов, в результате которых нашли положительное свойство жира в организме. Оказалось, что жировые ткани содержат специфические иммунные клетки, защищающие нас от инфекций.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах. В ходе исследования в жировых отложениях зафиксировали высокую концентрацию Т-лимфоцитов. Столкнувшись с патогеном, они "запоминали" его структуру и при повторном заражении той же инфекцией формировали вторичный иммунный ответ.

Впрочем, несмотря на то, что эксперименты проводились на мышах, к людям результаты также применимы. -0-