Ученые нашли положительное свойство лишнего веса

Американские ученые провели ряд экспериментов, в результате которых нашли положительное свойство жира в организме. Оказалось, что жировые ткани содержат специфические иммунные клетки, защищающие нас от инфекций.
Эксперименты проводились на лабораторных мышах. В ходе исследования в жировых отложениях зафиксировали высокую концентрацию Т-лимфоцитов. Столкнувшись с патогеном, они "запоминали" его структуру и при повторном заражении той же инфекцией формировали вторичный иммунный ответ.
Впрочем, несмотря на то, что эксперименты проводились на мышах, к людям результаты также применимы. -0-
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