Ученые нашли способ продлить жизнь

Американские ученые установили, что если снизить уровень загрязнения воздуха в мире, то длительность человеческой жизни увеличится.

Исследование длилось около двадцати лет. В течение этого времени ученые наблюдали за изменениями взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы. Эти показатели они сравнивали с уровнем смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в определенных регионах.

В ходе наблюдения было выявлено, что со снижением количества твердых частиц в воздухе, продолжительность жизни людей возрастала.

По мнению специалистов, загрязненный воздух не только сокращает человеческую жизнь, но и влияет на возможность заводить детей. -0-