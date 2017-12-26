Ученые нашли способ продлить жизнь

Американские ученые установили, что если снизить уровень загрязнения воздуха в мире, то длительность человеческой жизни увеличится.
Исследование длилось около двадцати лет. В течение этого времени ученые наблюдали за изменениями взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы. Эти показатели они сравнивали с уровнем смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в определенных регионах.
В ходе наблюдения было выявлено, что со снижением количества твердых частиц в воздухе, продолжительность жизни людей возрастала.
По мнению специалистов, загрязненный воздух не только сокращает человеческую жизнь, но и влияет на возможность заводить детей. -0-
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