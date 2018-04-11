Ученые назвали ягоду - природный антибиотик

Американские ученые, исследовав клюкву, пришли к выводу, что при лечении некоторых заболеваний она способна победить болезнетворные микроорганизмы.

Исследования выявили, что в этой чудо-ягоде есть большое количество нужных человеку витаминов и микроорганизмов, а также антибиотики природного происхождения.

Самый большой эффект клюква дает при лечении воспалительных процессов в области рта и глотки. Она способствует снятию воспаления десен и заживлению ран в ротовой полости.