Ученые назвали ягоду - природный антибиотик

Американские ученые, исследовав клюкву, пришли к выводу, что при лечении некоторых заболеваний она способна победить болезнетворные микроорганизмы.
Исследования выявили, что в этой чудо-ягоде есть большое количество нужных человеку витаминов и микроорганизмов, а также антибиотики природного происхождения.
Самый большой эффект клюква дает при лечении воспалительных процессов в области рта и глотки. Она способствует снятию воспаления десен и заживлению ран в ротовой полости.
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