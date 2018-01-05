Ученые назвали лучшую в мире диету

Американские диетологи выбрали самый полезный для здоровья и эффективный для похудения режим питания - DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии).

Данный режим питания поможет стабилизировать кровяное давление, снизить уровень холестерина в крови и просто очистить организм. Главный условием этой диеты является ограничение в употреблении солесодержащей пищи. Также снижается употребление насыщенных жиров, сладостей и жирного красного мяса. Делается акцент на фруктах, овощах, обезжиренных молочных продуктах, птице, рыбе, бобовых и орехах. Данные продукты питания насыщены калием, кальцием и магнием, а также полезной для здоровья организма клетчаткой.

Ученые отметили, что система питания DASH является лучшей в мире.-0-