Ученые назвали плаванье в море опасным для здоровья

Ученые установили, что купание в море может вызывать ряд заболеваний, в числе которых проблемы с органами пищеварения.

Исследование проводила международная группа ученых. Они проанализировали связь между плаванием в море и состоянием здоровья людей. Специалисты анализировали медицинские данные свыше 120 тысяч человек.

Оказалось, что у людей, которые периодически плавали в море, врачи в два раза чаще диагностировали нарушения слуха и на 29 % чаще возникали заболевания желудочно-кишечного тракта.

Точную причину этого явления еще предстоит установить. Однако исследователи полагают, что она кроется в инфекционных микроорганизмах, попадающих в моря со сточными водами.