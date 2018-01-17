Ученые назвали срок, когда Земля станет непригодна для людей

Американские ученые узнали, когда атмосфера Земли станет непригодной для длительного нахождения человека на открытом воздухе.
Оказалось, что нахождение человека на открытом воздухе может стать невозможным уже в 2200-2400 годах. Если человечество не снизит выбросы парниковых газов в атмосферу, то "апокалипсис" наступит раньше - уже в 22 веке. Также в это время температура мокрого термометра в некоторых странах достигнет 35 градусов Цельсия. Это приведет к гипертермии у млекопитающих, включая человека, и, конечно же, к глобальному потеплению.
В итоге люди не смогут находиться на открытом воздухе без специальных средств защиты, большую часть времени придется скрываться в убежищах.-0-
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