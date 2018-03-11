Ученые назвали вид спорта, замедляющий старение

Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона высказались в пользу катания на велосипеде, как вида спорта, замедляющего процессы старения.

Для проведения экспериментов ученые отобрали 125 некурящих велолюбителей в возрасте 55-79 лет. 84 мужчины должны были проехать 100 км в течение 6,5 часов. 41 женщине следовало проехать 60 км за 5,5 часов.

После заездов участники сдали анализы, которые сравнили с данными их сверстников, не занимающихся спортом на регулярной основе. Также исследовали анализы 55 молодых людей в возрасте 20-36 лет.

Физически активные любители практически не потеряли в силе и мышечной массе. Уровень холестерина и жира в крови у испытуемых не повышался. Занятия велоспортом также повышали активность тимуса - вилочковой железы. Этот орган отвечает за преобразование стволовых клеток в Т-лимфоциты и с возрастом уменьшается в размерах. Однако у людей, регулярно занимающихся велоспортом, процессы старения существенно замедляются.