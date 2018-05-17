Ученые обнаружили следы кислорода в самой далекой галактике

В процессе астрономических исследований, группа международных ученых обнаружила самую удаленную от Солнечной системы галактику. Она появилась спустя 250 миллионов лет после Большого взрыва.

Специалисты выяснили, что галактическая система находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Солнца. Анализ показал — в этом звездном пространстве наблюдаются следы кислорода.

Исследователи считают, что детальное изучение галактики MACS1149-JD1 поможет выяснить историю возникновения Вселенной.