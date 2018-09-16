Ученые обнаружили у растений аналог нервной системы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых нашла у растений механизм оповещения об опасности, что позволило им сделать выводы о наличии у представителей растительного мира аналога нервной системы. Об этом сообщает еженедельник Science.

Открытие стало случайным результатом экспериментального исследования влияния гравитации на растения. В качестве индикатора состояния растений в меняющихся условиях использовано флуоресцентное вещество, реагирующее на содержание кальция. Объектом исследования стала Резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana).

В ходе эксперимента ученые обратили внимание на резкое снижение содержания кальция в месте отрыва листа и появления его переизбытка ближе к соседним неповрежденным листам. Растение словно создавало внутри себя информационный импульс об опасности, который дошел до всех листьев.

Ученым удалось выделить вещество, отвечающее за уровень кальция в растении - глутамат, который играет первостепенную роль в нервной системе животных.-0-