Ученые предсказали глобальный потоп

Американские климатологи установили, что к концу 21 века многие прибрежные города и острова будут затоплены. Исследование специалистов было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что уровень моря каждый год повышается на 2,9 миллиметра. Такими темпами уже к началу 22 века воды мирового океана поднимутся на 65 сантиметров по сравнению с началом 21 века.
Сообщается, что в первую очередь наводнения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона. Причиной будущих катаклизмов, конечно же, станет глобальное потепления, из-за которого растают ледники Гренландии и Антарктиды.-0-
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