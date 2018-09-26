Ученые прогнозируют похолодание в Арктике

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые прогнозируют начало периода похолодания в Арктике с 2030 года. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заведующего отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского института Генриха Алексеева.
"С 2030 года прогнозируется похолодание в рамках 70-летнего климатического цикла", - сказал ученый, не озвучив конкретных температур.
По прогнозам ученых, к 2050 году с учетом только антропогенного воздействия при умеренном варианте площадь льдов Северного Ледовитого океана может достигнуть минимального показателя 2012 года - около 3 млн кв. км.
При неконтролируемом росте антропогенного воздействия площадь льдов может сократиться до 1 млн кв. км. Однако использование более комплексных исследований говорит о том, что активного таяния льдов не ожидается.-0-
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