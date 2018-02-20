Ученые рассказали, чем опасна обувь на каблуках для здоровья

Австралийские ученые утверждают, что ходьба на высоких каблуках может причинить серьезный вред здоровью женщины. В первую очередь могут возникнуть боли в пояснице и нарушение кровообращения.
Специалисты считают, что около 80% времени женщины должны ходить в обуви с плоской подошвой, а туфли на высоких каблуках лучше отложить лишь для важных и официальных мероприятий.
Если же женщина довольно часто носит обувь на высоких каблуках, ей необходимо иногда разгружать ноги и делать массаж. И не стоит забывать о том, что ношение подобной обуви провоцирует большую нагрузку на мышцы при ходьбе.
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