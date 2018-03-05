Ученые рассказали, зачем влюбленным необходимо держаться за руки

Ученые из Колорадского и Хайфского университетов подтвердили необходимость влюбленным держаться за руки. Это синхронизирует мозговую активность и снижает болевые ощущения.
Влюбленные парочки давно заметили, что простые прикосновения вызывают приятные ощущения. Ученые решили научно подтвердить названный факт и провели исследование с участием 22 пар в возрасте от 23 до 32 лет. Исследователи замеряли мозговую активность в те моменты, когда парочки сидели рядом, держались за руки и находились в разных комнатах.
Именно во время держания за руки синхронизация мозговых волн достигла максимума. Болевые ощущения при этом в среднем снижались на 34%.
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