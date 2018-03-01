Ученые США считают, что спорткар Илона Маска может "заразить" Марс

Машины могут летать в космосе. Это наглядно продемонстрировал небезызвестный Илон Маск. 6 февраля 2018 года с космодрома во Флориде (США) была запущена ракета Falcon Heavy, на борту которой находился автомобиль Tesla. Свой поступок инженер объяснил просто, заявив, что сделал это ради смеха. По словам Маска, при тестовом запуске ракеты в качестве имитации груза обычно используют различные "скучные" вещи, например бетонные блоки или что-то подобное. А он решил использовать для этих целей машину своего производства.

Родстер Tesla, отправленный в космос, даже имеет "водителя" – манекен в скафандре. Кроме того, на борту автомобиля нанесена надпись "Don't panic", которая (если верить книге Дугласа Адамса) является главным советом для любого космического путешественника. Запуск прошел успешно, автомобиль Маска бороздит просторы космоса, а сама история разошлась на интернет-мемы.

Впрочем, ученые не разделяют восторга пользователей по поводу "шутки космического масштаба". Так, например, исследователи из Университета Пердью (штат Индиана, США) обеспокоены вопросом безопасности автомобиля для марсиан. На первый взгляд такое заявление может показаться странным, но вопрос стерильности космических аппаратов и оборудования, которые могут попасть на другие планеты входит в перечень правил, соблюдаемых NASA. И даже если на планете отсутствует жизнь (как в виде высокоразвитых форм, так и бактерий, на которые земные микроорганизмы могут пагубно повлиять), занесенные извне бактерии и вирусы могут в дальнейшем исказить результаты исследования Марса.

Стоит отметить, что указанные опасения могут оказаться излишними: предполагается, что автомобиль Маска будет просто двигаться в космосе по своей орбите вокруг Солнца между Землей и Марсом и вряд ли упадет на Красную планету. Тем не менее, исключать такой вариант развития событий не стоит. Кроме того, теоретически, большинство бактерий должны погибнуть в неблагоприятных условиях космоса. Но как показывает практика, некоторые микроорганизмы вполне в состоянии выживать при низких температурах. Именно этот факт вызывает опасения американских ученых.