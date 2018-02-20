Ученые узнали, когда на Земле появились первые растения

Британские палеонтологи установили, что первые сухопутные растения появились на нашей планете 500 млн назад. Об этом сообщают информагентства.

Появление растений кардинально изменило климат на Земле и облик планеты в целом. Также это привело к похолоданию и иным резким изменениям климата.

Первые массивные деревья появились около 400 млн лет назад. Их внешний вид остается загадкой, хотя по отдельным "законсервированным" под слоем пепла или лавы, можно утверждать, что они похожи на современные карликовые деревья тундры.

Также ученые подтвердили, что первые грибы появились 440-460 млн лет назад.