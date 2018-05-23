Ученые выяснили, какой продукт снижает риск преждевременной смерти

Исследования Британских и Китайских ученых показывают, что употребление хотя бы одного яйца в день существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

На протяжении четырех лет 416 тысяч добровольцев из Китая в возрасте 30-79 лет рассказывали, как часто они употребляют в пищу яйца, а врачи следили за их состоянием здоровья.

Всего исследование заняло 9 лет, и за это время было зарегистрировано 83 977 сердечно-сосудистых патологий. К сожалению, 9 985 привели к смерти человека.

В результате анализа данных учеными были выведены следующие цифры: люди, съедающие не менее 5 яиц в неделю были на 28% менее подвержены смертности от инсульта, на 18% - от сердечно-сосудистых заболеваний, и на 12% снижали у себя риск развития ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто ограничивался употреблением двух яиц.