Уфолог нашел на снимках NASA доказательства существования марсиан

Уфолог Скотт Уоринга, изучив последние кадры, снятые марсоходом Curiosity, сделал открытие о существовании жизни на Марсе. Об этом сообщает The Daily Mirror.
Уфолог рассказал, что просмотрел более ста фотографий, сделанных несколько дней назад, и нашел на них загадочный объект, который прежде никогда не замечал. Как считает Уоринг, марсоходу удалось запечатлеть маленькое животное. Но пользователи соцсетей считают, что марсоход снял песчаную бурю, а не живое существо на Марсе.
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