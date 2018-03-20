20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кении умер последний самец северного белого носорога по имени Судан. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на сообщение заповедника "Ол Педжета", опубликованное в Twitter.

В последнее время 45-летний носорог страдал возрастными заболеваниями. Когда состояние животного сильно ухудшилось, ветеринарам пришлось усыпить его, предварительно собрав генетический материал самца.

После смерти носорога на планете не осталось ни одной мужской особи его вида.

В настоящее время в заповеднике обитают только две самки северного белого носорога: дочь Судана Наджин и его внучка Фату. Возможно, им предстоит стать суррогатными матерями для нового потомства, выведенного путем искусственного оплодотворения с использованием сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Специалисты утверждают, что это единственный способ спасти вид от вымирания.

Северный белый носорог - второй по величине обитатель суши после слона. В настоящее время он находится на грани полного исчезновения из-за браконьерства.-0-