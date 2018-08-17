Умерла легендарная соул-певица Арета Франклин

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признанная журналом Rolling Stone величайшей певицей в истории, соул-дива Арета Франклин скончалась в Детройте, сообщает TMZ.

Певица несколько лет сражалась с раком поджелудочной железы. Последний раз она поднялась на сцену в прошлом году. В рамках гала-концерта, организованного фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, Арета исполнила композицию и объявила о завершении карьеры.

Несколько дней назад состояние 76-летней звезды резко ухудшилось, она успела попрощаться с друзьями, поклонниками и родными, в окружении которых и умерла позже в своем доме.

Арета Франклин прославилась на весь мир благодаря неповторимому исполнению композиций в стиле ритм-энд-блюз, соул и госпел. Ее карьера началась в 14 лет, когда при содействии своего отца-священника она записала альбом духовных песнопений - это был ее первый опыт в стиле госпел. Настоящая волна популярности накрыла певицу в 60-е годы.

Франклин была удостоена множества самых престижных наград, в том числе 18 статуэток Grammy, а также стала первой женщиной, включенной в Зал славы рок-н-ролла. Певица дважды была замужем и воспитала четырех сыновей - первый родился, когда Арете было всего 12 лет, второй - в 14. Любимая фраза исполнительницы звучала так: "Я пою для тех, кто принимает жизнь такой, какая она есть".-0-