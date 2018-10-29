Universal снимет фильм про Джона Леннона и Йоко Оно

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Universal объявила о съемках художественного фильма об отношениях участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона с художницей Йоко Оно, сообщает Deadline.
Уточняется также, что Йоко Оно дала согласие на съемки фильма.
Режиссером картины станет Жан-Марк Валле, известный своей работой над фильмом "Даллаский клуб покупателей".
Сценаристом фильма выступит автор картины о солисте группы Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" Энтони Маккартен.-0-
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