Упавший в Китае метеорит оказался старше Солнца

13 июня, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Метеорит, упавший в юго-западной провинции Китая Юньнань 1 июня, старше Солнца, заявили ученые обсерватории Цзыцзиньшань Китайской академии наук.

Ученые обсерватории изучили метеорит и сделали вывод, что он прибыл из Пояса астероидов (расположен между орбитами Марса и Юпитера) и был сформирован 4,5 млрд лет назад, до того как Солнце родилось из туманности.

По утверждениям исследователей, метеорит имеет большую научную ценность, так как не был загрязнен и хранит секреты астероидов Солнечной системы. Кроме того, была подана заявка на присуждение метеориту имя местности, на которую он упал.

На месте падения местные жители стали находить остатки небесного тела. Цена метеорита за 0,8 кг достигла 2 тыс. юаней (более $300).-0-