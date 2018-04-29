В Австралии умер самый старый в мире паук

Самка паука-каменщика, которая умерла в Австралии, прожила 43 года. Особь, жившая в Западной Австралии, посмертно признана самым старым пауком в мире. Раньше этот титул носил мексиканский паук-тарантул, который прожил 28 лет.
По мнению ученых, пауки живут долго потому, что почти всю свою жизнь они проводят на одном месте и имеют медленный обмен веществ. Как отметили ученые, благодаря продолжительной жизни этих особей исследователям удалось понаблюдать за ними, подробно изучить их поведение и динамику популяции.
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