В Бразилии нашли останки первобытного человека доисторической эпохи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии во время раскопок в городе Флорианополис на южном побережье археологи нашли останки, по всей вероятности, первобытного человека. Об этом сообщает газета Estado de S. Paulo.

По мнению ученых, возраст скелета взрослого мужчины ростом 1,5 м может достигать 3 тыс. лет. Они считают, что между 580 и 3000 годами до н. э. эти места уже были заселены. На этническую принадлежность останков указывает положение скелета. Человек был захоронен по существующим у древних индейцев ритуалам, в могиле нашли также несколько посмертных артефактов. "Тело было положено на живот и ориентировано по сторонам света: головой на юг, ногами на север", - уточнили археологи.

По их мнению, скелет хорошо сохранился благодаря высокому содержанию кальция в почве, где было захоронение. Найденные останки планируется перенести, на месте, где их нашли, скоро начнется строительство эстакады.-0-