В Германии обнаружен редкий стриж-альбинос

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты нашли в Баварии редкого альбиноса черного стрижа. Об этом сообщает сайт Земельного союза охраны птиц.
"Стриж-альбинос с красными глазами - абсолютная редкость", - заявил представитель организации Клаус Бойерляйн.
Птенца нашли во время проверки гнезд колонии недалеко от Нюрнберга. Как утверждают эксперты, это первый альбинос с момента заселения территории этими птицами 34 года назад.
В прошлые годы два стрижа-альбиноса были обнаружены в федеральных землях Гессен и Шлезвиг-Гольштейн.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3426 BYN
|2.335 BYN
|2.345 BYN
|USD
|2.0542 BYN
|2.048 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.0768 BYN
|3.073 BYN
|3.09 BYN