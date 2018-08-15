В Германии обнаружен редкий стриж-альбинос

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты нашли в Баварии редкого альбиноса черного стрижа. Об этом сообщает сайт Земельного союза охраны птиц.

"Стриж-альбинос с красными глазами - абсолютная редкость", - заявил представитель организации Клаус Бойерляйн.

Птенца нашли во время проверки гнезд колонии недалеко от Нюрнберга. Как утверждают эксперты, это первый альбинос с момента заселения территории этими птицами 34 года назад.

В прошлые годы два стрижа-альбиноса были обнаружены в федеральных землях Гессен и Шлезвиг-Гольштейн.