В Германии спасли отравившихся ликером ежей

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии спасли отравившихся алкоголем ежей. Об этом сообщает The Local.
Zwei "Stachelingos" zogen betrunken um die Häuser und landen zum Ausnüchtern im Erfurter #Zoopark: Corinna und Hendrik retteten am Sonntag zwei völlig betrunkene #Igel auf dem #Petersberg #Erfurt...— Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 18 июня 2018 г.
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Инцидент произошел в городе Эрфурт (Германия). Полицейским пришлось спасать двух ежей. Животных, находившихся без сознания, обнаружили на детской площадке прохожие. Рядом нашли открытую бутылку яичного ликера. Оказалось, животные выпили алкоголь и получили сильнейшую интоксикацию.
Сердобольные граждане вызвали стражей порядка, а те отвезли ежиков в ближайший зоопарк. Там на данный момент за животными ухаживают ветеринары. Как только ежам станет лучше, их выпустят на свободу.-0-
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