В Instagram появился новый тренд на брови

Мода на странные брови не осталась в 2017 году, а продолжается и по сей день. Если раньше брови делали волнистыми, либо превращали в каких-то животных, украшали стразами, то теперь пошла мода на брови-рыбные хвосты.
Бьюти-блогеры по всему миру придают своим бровям форму рыбьих хвостов. Пользователи отмечают, что за счет поднятых волосков, девушки выглядят злыми и напоминают мультяшных злодеев.
Тренд гуляет по инстаграму под хэштегом #fishtailbrows.
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