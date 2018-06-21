В Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный матч

В Иране впервые с 1979 года на спортивный стадион вместе с мужчинами допустили женщин-болельщиц для просмотра трансляции игр с участием национальной сборной в ЧМ-2018.
За игрой в Казани между иранской и испанской сборными наблюдали тысячи болельщиков на крупнейшем стадионе Тегерана "Азади" на огромном мониторе, установленном среди спортивной арены. На просмотр было продано более 10 тыс. билетов стоимостью около €2 каждый
Первоначально власти предполагали допустить женщин и на просмотр игры иранской сборной с Марокко, но за несколько часов до начала матча трансляции на открытых площадках запретили. Просмотр устроили в кинотеатрах.
После победы сборной на улицы Тегерана вышли тысячи человек, не только мужчин, но и женщин, и устроили стихийные празднования. Именно поэтому власти и разрешили женщинам вместе с мужьями посетить стадион.
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