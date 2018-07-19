В Израиле в пещере обнаружили древние амфоры

Уникальную находку сделали израильские ученые во время экспедиции. Они изучали места, где в середине первого века нашей эры прятались евреи во время иудейского восстания. В пещере обнаружили древние амфоры. Сосуды отлично сохранились, несмотря на возраст — почти две тысячи лет.

Предположительно, в них находились вино и оливковое масло. Вероятно, люди, оставившие амфоры, собирались переждать восстание с большим запасом провизии. Однако следов долгого пребывания людей в пещере исследователи не нашли.

Сейчас они пытаются выяснить, как сосуды попали в пещеру, которая находится на 30-метровой высоте. Чтобы добраться до нее, экспедиции потребовалось современное альпинистское снаряжение и хорошая физическая подготовка.